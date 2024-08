OM ‍: Il a signé à Marseille pour une seule raison

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un mercato estival tonitruant. Parmi les joueurs phares à avoir rejoint la cité phocéenne ces derniers jours : Pierre-Émile Hojbjerg.

Si l'OM sort d'une saison moribonde, la direction phocéenne a voulu très vite relancer un nouveau projet. Pablo Longoria a convaincu Roberto De Zerbi de signer à Marseille et être le nouvel homme fort du club marseillais. L'Italien n'est pas venu sur la Canebière sans garanties et voulait notamment du lourd au niveau du recrutement. L'ancien de Sassuolo a très vite dressé une liste de joueurs à récupérer, dont faisait partie Pierre-Émile Hojbjerg. L'ancien joueur de Tottenham est déjà ravi de pouvoir travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, qu'il connait bien depuis leur passage respectif en Premier League.

Pierre-Émile Hojbjerg plus heureux que jamais à l'OM

Lors de sa présentation devant la presse ce lundi, le milieu de terrain international danois n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son nouvel entraineur, qu'il trouve idéal pour continuer sa carrière au plus haut niveau. « En Angleterre, on s'est déjà joués. Une fois, et on en sourit encore, De Zerbi avait pris un rouge et notre coach à Tottenham aussi. C'était une belle bataille. Le coach est très technique. Il est de très haut niveau. Il m'a vraiment impressionné. De Zerbi travaille tous les jours pour atteindre la perfection. J'apprécie beaucoup. On travaille pour la perfection. Ce n'est pas facile mais il faut dépasser les limites. C'est ça la mentalité que je sens ici. C'est très important et c'est pour ça que je sais que je suis au bon endroit », a notamment indiqué Pierre-Émile Hojbjerg, impatient de démarrer la nouvelle saison et qui compte bien jouer les premiers rôles avec sa nouvelle écurie. Avec un tel effectif, une qualification en Ligue des champions est au minimum l'objectif principal des Phocéens.