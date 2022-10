OM : Igor Tudor viré, la pression monte d'un cran !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se déplace ce samedi soir à Strasbourg en Ligue 1. Un match déjà crucial pour les hommes d'Igor Tudor, en pleine crise de résultats.

A Marseille, l'heure est aux doutes. L'OM reste en effet sur une série inquiétante de trois revers de suite en Ligue 1. Et pour ne rien arranger, les Phocéens se sont inclinés cette semaine en Ligue des champions sur la pelouse de Francfort. Contre Strasbourg ce samedi soir en Ligue 1, une victoire est donc impérative pour relancer la machine marseillaise. Du côté des fans et des observateurs, on est de plus en plus inquiets concernant le management d'Igor Tudor. Le Croate se veut rassurant et confiant mais la dynamique ne joue pas en sa faveur. Surtout que certains de ses joueurs commenceraient à perdre patience. Pour Dave Appadoo, il ne serait pas étonnant de voir la direction de l'OM prendre ses responsabilités concernant l'ancien coach de l'Hellas Vérone. Et plus tôt qu'on ne le croit...

Tudor, bientôt la sortie ?

Igor Tudor qui dit que Bamba Dieng est une option sérieuse pour demain.



On apprécie, même s'il était temps. pic.twitter.com/1r0R5JHEYA — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) October 28, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Selon lui, le Croate est déjà dans une posture bien inconfortable sur la Canebière. « L'objectif, ce n'était pas les huitièmes. A la base, quand Marseille est en Ligue des champions, on ne s'est pas dit que de fait, ils devaient absolument aller en huitièmes de finale. Il se trouve qu'en ce moment, Tudor, avec ses ses choix, sa gestion et son management, est en train de perdre une partie de son vestiaire. Tant que les exclus voyaient leur équipe gagner, ils ne pouvaient pas trop la ramener. Mais en ce moment, ça échoue et ça risque d'être éliminé de la Ligue des champions. Il pourrait y avoir des voix discordantes et le faire sauter », a notamment indiqué Dave Appadoo, qui ne pense pas du tout Igor Tudor à l'abri d'une éviction dans les prochains jours si les mauvais résultats continuent à l'OM. Après un déplacement un Strasbourg ce samedi, les Phocéens recevront Tottenham dès mardi pour tenter de réaliser un exploit et se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.