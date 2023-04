OM : Igor Tudor se fout du monde et ça l'énerve

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avec deux points pris en six matchs, l'OM cale dans le sprint final. Tandis qu'Igor Tudor tente de trouver ses solutions, et accuse Lorient d'avoir joué un football ultra défensif, certaines voix commencent à s'élever contre les explications de l'entraîneur phocéen.

Igor Tudor le sait, du côté de Marseille le vent peut très rapidement tourner, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens. Conspué par une partie du Vélodrome avant même le début de saison en raison de matchs amicaux ratés, l’entraîneur croate arrivé de Serie A avait renversé la tendance en redonnant à l’OM un petit côté « Bielsa » qui faisait la joie de tout le monde, y compris de ceux qui n’étaient pas particulièrement fans de Marseille. Mais l’euphorie, qui a connu son paroxysme après la victoire face au Paris Saint-Germain en Coupe de France, au point même que certains voyaient le club phocéen éventuellement venir décrocher le doublé Coupe-Championnat, est terminée. Depuis dimanche soir, et le nul à Lorient, un sentiment de colère commence à revenir au-dessus de la Commanderie, et Igor Tudor n’y échappe pas. Sur Europe 1, Marc Libbra avoue qu’il s’agace vraiment de ce que l’entraîneur de l’OM avance comme raison pour expliquer ce coup de moins bien au pire moment.

L’OM fatigué, ça le scandalise

« C’est un très mauvais résultat pour l’OM puisque Lens, qui est le concurrent direct, a gagné. Je ne veux plus entendre que les joueurs marseillais sont fatigués, qu’ils sont rincés, car leur dernier match c’était il y a neuf jours. Si aujourd’hui on m’explique qu’ils sont fatigués, alors que les joueurs sont suivis du matin au soir, non, ce n’est pas possible. Dans un sprint final où Marseille est désormais troisième, Tudor nous explique qu’il doit ménager tel ou tel joueur, je dis non. Désormais, ils n’ont plus que la Ligue 1 à jouer, ils sont éliminés de partout, donc on attend quoi ? Tout ça est très étrange. Est-ce que c’est le match perdu au Vélodrome contre le PSG et celui contre Annecy en Coupe ont fait énormément de mal ? Depuis, c’est vraiment très très compliqué », explique Marc Libbra, qui voit un autre problème majeur pour l'Olympique de Marseille.

Et ce souci est au cœur du jeu. « En plus, cette équipe manque cruellement d’un créateur, on a vu Rongier qui a fait une ouverture à la 50e sur Under, c’est la seule fois qu’on fait une ouverture, Alexis Sanchez est obligé de dézoner pendant tout le match parce qu’il manque de ballon. Il sait marquer des buts, mais on ne le sert pas et c’est catastrophique pour l’Olympique de Marseille », s’est emporté, dans Europe 1 Sport, l’ancien attaquant formé à l’OM qui avait contribué à faire remonter le club phocéen en D1 après la rétrogradation suite à l’affaire de corruption lors du match VA-OM.