OM : Igor Tudor fait bouillonner Payet à Marseille !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Décisif avec deux passes décisives à Monaco, Dimitri Payet aura un rôle important à jouer lors de la seconde partie de saison de l’OM.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli la saison dernière, Dimitri Payet n’est plus qu’un remplaçant à l’Olympique de Marseille avec Igor Tudor. A l’instar de Gerson, l’international français a vécu un déclassement brutal à l’intersaison. Mais la tendance va peut-être s’inverser pour Dimitri Payet avec le départ de Gerson et la grave blessure au genou d’Amine Harit, lequel a très peu de chances de rejouer d’ici la fin de la saison. Dans son édition du jour, La Provence fait justement un focus sur Dimitri Payet, qui a tout pour devenir l’un des leaders techniques de l’Olympique de Marseille durant la seconde partie de saison avec Alexis Sanchez. Vexé par son déclassement, nul doute que l’ancien meneur de jeu de l’ASSE, de Lille ou encore de West Ham voudra prouver à Igor Tudor qu’il se trompe en le faisant si peu jouer depuis le début de la saison.

Payet veut reprendre sa place après le Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PUMA France 🇫🇷 (@pumafrance)

« Impliqué à l’entraînement, là où dans un passé récent "il aurait pété les plombs", dit-on, et bien décidé à faire mentir Tudor, avec lequel la relation est plus que compliquée en dépit d’un mea culpa après la faute professionnelle contre Tottenham, "Dim", qui bouillonne intérieurement, croit toujours avoir son mot à dire. Reste à voir dans quel état de forme il reviendra après quinze jours de vacances, le 30 novembre pour la reprise de l’entraînement, et si la préparation hivernale lui permettra de retrouver la lumière » écrit La Provence dans son édition du jour. Reste que malgré le départ de Gerson à Flamengo et la blessure d’Harit, la concurrence pourrait être présente pour Dimitri Payet à l’OM lors de la seconde partie de saison. Et pour cause, Pablo Longoria n’entend pas rester inactif sur le marché des transferts et selon plusieurs indiscrétions, le président marseillais a justement l’intention de renforcer le secteur offensif de son équipe avec le recrutement d’un milieu offensif et d’un attaquant. Dimitri Payet, déterminé à reprendre sa place et a engrangé du temps de jeu après la Coupe du monde, est donc prévenu.