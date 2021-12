OM : Henrique prêté, Longoria a son remplaçant !

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Pablo Longoria va devoir être une nouvelle fois malin au mercato hivernal. Si Luis Henrique venait à se faire prêter, le président de l’OM a déjà relancé un dossier en Turquie, du côté du Besiktas.

L’Olympique de Marseille a bien l’intention d’améliorer son effectif lors du mercato hivernal malgré le peu de marge de manœuvre laissée par la DNCG. Si Pablo Longoria parvient à vendre un ou deux joueurs, il a déjà dressé une liste de joueurs qui pourraient potentiellement rejoindre Marseille. Il y a quelques jours, la rumeur d’un prêt de Luis Henrique chez son ancien club, Botafogo, pour la deuxième partie de saison, voyait le jour. Le président de l’OM a donc selon Jeunes Footeux réactivé une piste estivale. Il s’agit de l’attaquant du Besistkas, Cyle Larin (26 ans). Après avoir fait des malheurs en MLS avec Orlando City où il a inscrit 43 buts en 87 matches, il brille depuis un an et demi en Turquie.

« Sa vitesse et sa polyvalence rendraient de grands services à l'OM »

Arnaud Salas, spécialiste du football nord-américain, a analysé le profil du joueur pour Le Phocéen. « C'est un vrai buteur qui peut jouer sur les deux côtés. C'est ce qu'il a fait la saison dernière à Besiktas et il a planté 23 buts. Cette saison, il joue à gauche et repart sur les mêmes bases (6 buts). Avec sa taille (1m87), il a un très bon jeu de tête et peut être un très bon avant-centre aussi. Sa vitesse et sa polyvalence rendraient de grands services à l'OM », a assuré Salas. Et bonne nouvelle pour Pablo Longoria, Cyle Larin sera en fin de contrat en fin de saison. Et il souhaite quitter le championnat turc. Ce n’est donc pas impossible qu’une porte s’ouvre dans le dossier dès le mercato hivernal.