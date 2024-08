OM ‍: Harit n'a pas le niveau, De Zerbi a tranché

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La fin du marché des transferts sera encore mouvementée à l'OM. Roberto De Zerbi espère notamment voir des joueurs indésirables partir. Et Amine Harit est plus que jamais concerné.

L'OM espère bien jouer les premiers rôles la saison prochaine en Ligue 1. Roberto De Zerbi et sa direction ont encore quelques jours devant eux pour se renforcer sur le mercato. Mais cela voudra également dire des ventes. En effet, l'OM doit équilibrer ses finances et a déjà dressé une liste d'indésirables. Problème, les offres ne sont pas forcément au rendez-vous. Raison pour laquelle les Phocéens pourraient bien décider de sacrifier des éléments importants. Et si ce n'était pas le cas il y a encore quelques semaines, Amine Harit est désormais plus que jamais concerné par un départ de l'Olympique de Marseille.

Harit sur le départ, De Zerbi n'en veut pas

Selon les informations de La Provence, l'international marocain ne fait en effet plus partie des plans de Roberto De Zerbi. L'ancien entraineur de Brighton a informé l'ex-nantais, qu'il sera au mieux remplaçant dans son équipe. Une situation chaotique pour Harit, qui veut être important pour son club et a déjà refusé plusieurs offres pour partir. Le joueur va devoir faire jouer ses agents afin de lui trouver un nouveau point de chute, alors que l'OM attend près de 15 millions d'euros pour le lâcher. Pour Foot Mercato, Amine Harit n'a pour le moment aucune touche chaude. Le Genoa et le Zenith étaient présents mais le Marocain a refusé ces sollicitations. Pour rappel, Amine Harit était un élément très important de l'OM la saison passée. Il aura inscrit 2 buts et donné 8 passes décisives. Il n'est pas le seul Marocain à être poussé vers la sortie cet été à Marseille puisque c'est aussi le cas d'Azzedine Ounahi. Un sacré coup dur pour les deux Lions de l'Atlas, désormais à un tournant de leur carrière professionnelle.