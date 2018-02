OM : Gustavo, le Neymar de l'OM, un consultant ose

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que son arrivée a fait des sceptiques cet été, Luiz Gustavo fait désormais l’unanimité auprès de la majorité des observateurs de L1.

Il faut dire que l’international brésilien s’est imposé comme une référence à son poste. Véritable patron de l’Olympique de Marseille, il est absolument indispensable au bon équilibre de l’équipe de Rudi Garcia. Consultant pour Canal Plus, Fabrice Abriel estime carrément que le natif de Rio de Janeiro est « le moteur du projet » sportif du club phocéen. Des mots forts qui en disent long sur l’importance de l’ex-milieu du Bayern Munich.

« Luiz Gustavo est une valeur repère dans cet OM et le moteur du projet sportif. Si l’OM peut viser l’objectif annoncé, il le lui doit avant tout et ça, les joueurs le savent. Un peu comme à Paris où celui qui rend possible le rêve de Ligue des Champions, c’est Neymar et personne d’autre. En cela, le leadership de Gustavo est naturel » s’est enflammé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, visiblement conquis par les performances de Luiz Gustavo dans la cité phocéenne. Assurément, le vice-capitaine de l’OM aura un rôle prépondérant à jouer dans la fin de saison de son équipe. Et il sera très attendu face au PSG dans moins d’une semaine…