OM : Guendouzi règle son avenir au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France ce vendredi soir après sa victoire (1-0) face à Rennes au Stade Vélodrome. Unique buteur du match, Mattéo Guendouzi est plus que jamais concentré sur les Phocéens malgré quelques rumeurs de départ le concernant.

Tout va très bien à Marseille en ce début d'année 2023. Les hommes d'Igor Tudor développent un très joli football et enchainent les bons résultats. Si tout n'a pas été parfait face au Stade Rennais ce vendredi soir au Stade Vélodrome, l'OM est néanmoins aller chercher sa qualification grâce à un but de Mattéo Guendouzi en seconde période. Le milieu de terrain français, qui pourrait quitter le club en cette fin de mercato hivernal, ne semble pas perturbé par toutes les rumeurs le concernant. Pourtant, Aston Villa n'a pas dit son dernier mot dans le dossier et pourrait prochainement faire une offre à l'OM pour recruter le vice-champion du monde.

Guendouzi parti pour rester à l'OM mais...

Le but et la qualif’ à la maison 🏠 Soirée parfaite 💙🤍 pic.twitter.com/oj4WAbHpjX — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) January 20, 2023

Mais Guendouzi, d'après L'Equipe, est encore loin d'être parti. Car le joueur n'est pas fan de la destination qui lui est proposée et reste très attaché à l'OM. Il faut dire que depuis son arrivée sur la Canebière, Guendouzi a retrouvé des couleurs et fait partie des chouchous du Stade Vélodrome. Le média français précise que sauf rebondissement et offre XXL, Guendouzi ne quittera pas l'OM cet hiver, lui qui est pleinement concentré sur le projet marseillais. Son nouveau rôle dans l'équipe d'Igor Tudor, derrière Alexis Sanchez, ne le perturbe en tout cas pas trop pour le moment. Face à Rennes, cela lui a même permis de se projeter et donc de marquer pour délivrer ses partenaires. De bon augure pour la suite des opérations, que ce soit pour Guendouzi ou son club. Malgré tout, la réalité du marché des transferts et des finances phocéennes devrait encore donner quelques sueurs froides aux fans de l'OM en cette fin de mercato.