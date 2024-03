OM ‍: Guendouzi et Tudor, enfin des explications ‍!

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de la Lazio Rome, Igor Tudor a été présenté à la presse italienne ce samedi. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille a évoqué sa nouvelle collaboration avec Mattéo Guendouzi, qu’il avait relégué sur le banc des remplaçants au club phocéen.

Lundi dernier, Mattéo Guendouzi a vécu une drôle de journée. La semaine avait parfaitement commencé pour le milieu de la Lazio Rome, convoqué en équipe de France pour compenser le forfait d’Antoine Griezmann. Le joueur prêté avec option d’achat par l’Olympique de Marseille avait disparu des plans du sélectionneur Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022. On peut donc imaginer la joie du vice-champion du monde.

Tudor ravi de retrouver Guendouzi

Sauf que quelques heures plus tard, la Lazio Rome, qui avait déjà annoncé la démission de son entraîneur Maurizio Sarri, officialisait la nomination d’Igor Tudor. Ce n’était pas une bonne nouvelle pour Mattéo Guendouzi. Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain avait perdu sa place avec le Croate à l’Olympique de Marseille. Son profil serait-il incompatible avec la philosophie du nouveau coach de la Lazio ? Lors de sa présentation à la presse ce samedi, Igor Tudor a encore été interrogé sur le Français. L’occasion pour lui d’expliquer les tensions apparues au sein du club phocéen.

« J'ai une bonne relation avec Mattéo, c'est un garçon qui veut toujours gagner et jouer, a expliqué le coach passé par l’Udinese et le Hellas Vérone. S’il y a 100 matchs, il veut jouer les 100. Mais comme ce n'est pas possible, il se passe de temps en temps des choses sur le terrain et dans les vestiaires. Je suis heureux de le retrouver. Il a une grande personnalité et une expérience importante. Nous ferons bien les choses ensemble. » Une fois de plus, avant l’arrivée d’Igor Tudor, Mattéo Guendouzi s’est habitué à un temps de jeu important. Reste à savoir s’il conservera son statut.