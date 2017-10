OM : Gros flop du mercato, Sertic est déjà sur le départ

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recruté l’hiver dernier en provenance des Girondins de Bordeaux, Grégory Sertic pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille.

Loué pour sa polyvalence et son état d’esprit irréprochable à sa signature à Marseille en janvier 2017, Grégory Sertic n’a pas convaincu grand monde dans la cité phocéenne. Malgré quelques performances intéressantes en défense centrale la saison dernière, l’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux ne devrait pas rester bien longtemps dans l’effectif de Rudi Garcia. A en croire les informations de L’Equipe, le numéro 22 du club olympien pourrait plier ses valises dès cet hiver.

Vers un départ libre cet hiver pour Sertic ?

Déjà très intéressée il y a un an, la franchise de MLS d’Orlando City est toujours sur les rangs. Problème : l’équipe américaine souhaite récupérer le milieu défensif de l’OM… libre. Jacques-Henri Eyraud ne l’entendra sans doute pas de cette oreille, puisque Grégory Sertic est encore sous contrat jusqu’en 2020 avec l’OM et a été acheté pour près de 2ME l’hiver dernier. Son salaire assez conséquent et son temps de jeu réduit (4e défenseur central et 4e milieu défensif dans l’esprit de Rudi Garcia) pourraient cependant pousser la direction de l’OM à faire un effort. En près d’un an à Marseille, le natif de Brétigny-sur-Orge n’a disputé que 12 matchs sous les couleurs phocéennes.