OM ‍: Greenwood reçoit un avertissement

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier au mercato, l'OM faisait le choix contesté de recruter Mason Greenwood. L'Anglais s'est néanmoins vite adapté à sa nouvelle vie, même si Roberto De Zerbi attend beaucoup de lui.

Mason Greenwood a tout à prouver à l'OM. L'ancien de Manchester United sait que les attentes sont nombreuses à son sujet et ce, pour de multiples raisons. Toujours est-il que l'Anglais a rapidement trouvé ses marques sur la Canebière. Pour preuve, Greenwood en est déjà à 6 buts inscrits en 8 matchs de Ligue 1 avec Marseille. De quoi laisser présager une très belle première saison dans la cité phocéenne. Mais voilà, Roberto De Zerbi en demande beaucoup à ses joueurs et Greenwood ne déroge pas à la règle. Avant le Classique de Ligue 1 face au PSG ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l'Italien a d'ailleurs tenu à envoyer un message clair au joueur de 23 ans.

Greenwood, De Zerbi en demande encore plus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Devant la presse, l'ancien entraineur de Brighton a en effet déclaré : « Oui, j’attends encore plus de lui, c’est assez simple parce que c’est un joueur qui est différent des autres. Il est vraiment très bon, mais je pense qu’il peut être encore plus complet, être encore plus un joueur d’équipe. Il travaille aussi sur la phase sans ballon, mais il est très jeune, donc c’est normal aussi. C’est vraiment un bon gars, il est humble, il peut devenir, s’il progresse sur tous ces fronts, un joueur total, comme on dit, même s’il ne l’est pas encore. Après, le travail aussi, mon travail et le travail de mon staff, c’est de faire progresser les joueurs, et lui, il a encore une bonne marge de progression ». Contre le PSG ce dimanche, Greenwood aura une belle occasion de prouver à De Zerbi qu'il progresse plus vite que prévu.