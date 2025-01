OM ‍: Greenwood joueur du mois, la Ligue 1 a honte

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM lors de la première partie de saison, Mason Greenwood a été élu meilleur joueur du championnat en décembre. Une récompense que certains trouvent gênante pour un joueur qui continue de faire débat.

Recrue phare de l’Olympique de Marseille pour 25 millions d’euros l’été dernier, Mason Greenwood répond aux attentes sur le terrain. L’attaquant anglais est un élément indispensable de l’équipe de Roberto De Zerbi et a déjà inscrit 12 buts en plus d’avoir délivré 4 passes décisives. Des statistiques qui en font le joueur le plus décisif de l’OM… et le meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Jonathan David. Les observateurs du championnat de France ont d’ailleurs élu l’Anglais meilleur joueur de Ligue 1 au mois de décembre.

Une récompense qui fâche certains anti-Greenwood, qui ne digèrent toujours pas qu’un tel joueur, accusé par sa conjointe de violences conjugales et de tentative de viol, soit ainsi mis en avant. Le magazine So Foot n’a pas caché son désarroi face à ce vote massif en faveur de Mason Greenwood. « On pourrait se dire que, puisque ce joueur a été autorisé à évoluer dans notre championnat, il faudrait le traiter comme n’importe quel autre. Mais on pourrait aussi se dire que le foot n’est jamais seulement du foot et que les récompenses, même les plus insignifiantes, ont un sens. Voir que le meilleur joueur actuel de notre Ligue 1 est un garçon que la Premier League a rejeté – et pas pour raisons sportives – en dit déjà très long » regrette le média, avant de conclure, dépité.

Le sacre de Mason Greenwood fait débat

« Entre les clubs, les diffuseurs et les aficionados de la Ligue des talents, personne n’a vu d’inconvénient à sacrer Mason Greenwood. Et tout ce qu’il représente » peste So Foot, qui regrette de voir que la morale a totalement disparu au moment de sacrer Mason Greenwood meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Espérons pour les opposants de l’international anglais qu’il ne deviendra pas en juin prochain le meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP. Car dans ce cas de figure, la polémique promet d’être relancée par ceux ne digèrent pas cette signature à l'OM.