OM ‍: Greenwood indésirable, Longoria frustré par les supporters

Enthousiaste à l’idée de recruter Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille se heurte à des difficultés sur ce dossier. Sans parler des discussions avec les différentes parties, le club dirigé par Pablo Longoria doit composer avec la colère de certains supporters qui militent contre la signature de l’attaquant anglais.

Les choses sérieuses ont commencé pour l’Olympique de Marseille. Même si l’on attend encore l’officialisation, l’accord de principe avec l’entraîneur Roberto De Zerbi a sans doute débloqué la situation au mercato. Le club phocéen peut enfin avancer concrètement sur certains dossiers. Pendant que le milieu Ismaël Koné arrive en provenance de Watford, la direction olympienne s’active également sur la piste Mason Greenwood.

L'OM craint l'accueil des supporters

L’attaquant sous contrat jusqu’en 2025 n’est toujours pas retenu par Manchester United. Et l’Anglais de 22 ans semble prêt à tenter l’aventure à l’Olympique de Marseille. L’opération s’avère pourtant compliquée d’après le journal L’Equipe. Sans parler des négociations avec les différentes parties, le quotidien sportif met en avant la réaction de certains supporters après les premières rumeurs. Très vite, des fans marseillais se sont exprimés sur les réseaux sociaux afin de militer contre la signature de Mason Greenwood.

En cause, le passé du Mancunien qui, en 2022, avait été accusé de tentative de viol et d’agression par sa compagne, laquelle avait finalement abandonné les poursuites. Il n’empêche que ses photos publiées sur internet avaient choqué. A tel point qu’un retour à Manchester United, son club formateur, et plus généralement en Angleterre paraît aujourd’hui impossible. Manifestement, cette affaire risque aussi d’empêcher son transfert à l’Olympique de Marseille. Ce serait un coup dur pour le président Pablo Longoria, privé d’un attaquant polyvalent relancé pendant son prêt à Getafe la saison dernière (10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues).