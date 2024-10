OM ‍: Greenwood, il y a déjà un problème ‍!

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

S'il avait parfaitement démarré son aventure à l'OM, Mason Greenwood marque le pas depuis quelque temps. Inquiétant pour certains observateurs...

L'OM a fait fort l'été dernier sur le marché des transferts. Le club phocéen a été très actif et n'a pas hésité à sortir le chéquier pour se renforcer. Parmi les arrivées notables, celle de Mason Greenwood. L'Anglais, qui est très loin de faire l'unanimité dans le monde du football, a néanmoins bien démarré son aventure à l'OM. De quoi même prendre pendant un moment le classement des buteurs en Ligue 1. Mais voilà, depuis quelque temps, l'ancien de Manchester United marque le pas. S'il ne trouve plus le chemin des filets, son impact est aussi moindre au sein du collectif de Roberto De Zerbi. De quoi annoncer de mauvaises choses pour l'avenir du club olympien ? Ce n'est pas L'Equipe qui dira le contraire...

Mason Greenwood, c'est grave Docteur ?

Le média français indique en effet ces dernières heures que Roberto De Zerbi s'agace à noter de plus en plus le manque de replis défensifs de Greenwood pendant les matchs. De quoi mettre en péril l'équilibre de son équipe. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé ces derniers mois au PSG. Malgré un talent indéniable, le déséquilibre créé par son style de jeu avait été pointé du doigt par Luis Enrique, qui avait fini par l'installer comme numéro 9 et mettre Bradley Barcola à son poste. Reste à savoir si Roberto De Zerbi imaginera pareil scénario avec son joueur anglais, qui va en tout cas vite devoir retrouver son niveau. Depuis deux rencontres désormais en Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'avance plus et les points perdus couteront cher en fin d'exercice. Pour rappel, Greenwood a quand même débarqué sur la Canebière l'été dernier pour 25 millions d'euros. Un sacré investissement.