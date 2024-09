OM ‍: Greenwood, c'est le Haaland de Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Mason Greenwood a réussi ses débuts à l'OM. L'Anglais a marqué lors des trois premières journées de Ligue 1. Meilleur buteur du championnat de France, Greenwood est aussi bien placé d'un point de vue européen.

Les affaires et les polémiques extra-sportives, la découverte d'un nouveau pays et d'un nouveau club n'ont pas impacté Mason Greenwood. L'ailier anglais s'est rapidement distingué sous les couleurs de l'OM. Il a été décisif lors des trois premiers matchs de Marseille en Ligue 1. Il a planté un doublé à Brest avec un penalty obtenu au passage, il a marqué le but de l'égalisation contre Reims. Enfin, samedi dernier, il a réalisé un nouveau doublé à Toulouse. Avec 5 buts déjà, il domine le classement des buteurs en France.

Greenwood talonne Haaland en Europe

Pour certains, c'est le signe que Greenwood est déjà trop grand pour la Ligue 1. Déficit de niveau du championnat ou talent monstrueux de l'ancien mancunien ? La réponse a été donnée par les statistiques des 5 grands championnats. Avec son bon début de saison, Mason Greenwood est déjà deuxième du classement des buteurs des 5 grands championnats : Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France.

⚽️ Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (5 buts) est après Erling Haaland 🇳🇴(7) le meilleur buteur des 5 Grands Championnats européens.



C'est dit. #TeamOM pic.twitter.com/Dqcq3kPGCr — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) September 4, 2024

Un seul homme le devance et non des moindres : Erling Haaland. Le cyborg norvégien a déjà inscrit 7 buts en trois matchs de Premier League, dont deux triplés consécutifs. En Angleterre, Haaland devance ses dauphins de 4 buts déjà. Les supporters marseillais peuvent donc être fiers des performances de Mason Greenwood, lequel devance le meilleur buteur de Liga Robert Lewandowski (4 buts en 4 matchs) et celui de Serie A Marcus Thuram (4 buts en 3 matchs). S'il conserve ce rythme-là, Greenwood fera de l'OM un dangereux concurrent pour le PSG et surtout il constituera une valeur marchande de choix pour Pablo Longoria l'été prochain.