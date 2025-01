OM ‍: Gouiri simple remplaçant, son rôle est clair

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera encore actif en cette fin de marché des transferts hivernal. Amine Gouiri plait d'ailleurs beaucoup à la direction phocéenne pour remplacer Elye Wahi.

Le départ d'Elye Wahi de l'OM à Francfort ces dernières heures va permettre aux Phocéens de foncer vers un nouveau joueur offensif. Medhi Benatia a apparemment jeté son dévolu sur Amine Gouiri (Stade Rennais). Selon Daniel Riolo, l'arrivée de l'Algérien à l'Olympique de Marseille est même en très bonne voie. Le Rennais ne manquera pas de concurrence à Marseille et devra très rapidement s'adapter aux idées de jeu de Roberto De Zerbi. Si Amine Gouiri a un talent indéniable, pas certain en revanche qu'il démarre dans la peau d'un titulaire à l'OM. Pour Kevin Diaz, les choses sont claires pour De Zerbi : Neal Maupay est celui qui aura le plus de temps de jeu et Gouiri sera lui un joueur de complément.

Gouiri bientôt à l'OM, son rôle déjà défini ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant a en effet donné son avis concernant une arrivée de l'ancien Niçois dans la cité phocéenne : « Si l'OM prend un joueur ce sera en complément pour pallier une éventuelle absence. Ça peut être Gouiri. Mais que ce soit lui ou un autre, je pense que c'est pour laisser Maupay à la pointe de l'attaque au moins jusqu'à la fin de saison. Elye Wahi était le remplaçant donc c'est pour être le remplaçant du remplaçant ». A l'Algérien de se faire justice et de changer les choses dès ses débuts à Marseille. L'OM a de grands objectifs en 2025 en Ligue 1 et les occasions de se montrer ne seront pas rares. A noter que d'après La Provence, Chancel Mbemba, Bamo Meité et Ismaël Koné pourraient être inclus dans l'opération pour signer Amine Gouiri ! De quoi contenter tout le monde mais aussi rajouter de la pression sur les épaules du joueur rennais.