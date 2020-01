OM : Ghoulam à Marseille, Naples a pris une décision

Dans : OM.

Le dossier Faouzi Ghoulam semblait être déjà oublié du côté de l'Olympique de Marseille. Mais Naples pourrait avoir relancé les opérations en ce début de mercato.

Lancée par la Repubblica il y a bientôt deux semaines, la rumeur de la possible venue de Faouzi Ghoulam à l’Olympique de Marseille semblait déjà à ranger aux oubliettes. Mais tout n’est peut-être pas si définitif que cela concernant le défenseur algérien de Naples. Car TMW relance les supputations sur l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne en affirmant à l’entame du week-end que du côté de Gennaro Gattuso et du Napoli, on ne compte plus réellement sur Faouzi Ghoulam, le nouvel entraîneur de la formation italienne n’étant pas plus convaincu que Carlo Ancelotti sur ce dossier.

Naples ne veut plus garder Ghoulam

Résultat, Naples est désormais à l’écoute du mercato, et pourquoi pas de l’Olympique de Marseille, d’autant plus qu’à priori les offres ne se bousculent pas sur le bureau d’Aurelio De Laurentiis concernant Faouzi Ghoulam. Actuellement 8e de Serie A, le Napoli veut du sang neuf et le départ immédiat du défenseur de 28 ans, qui a encore 1 ans et demi de contrat est largement envisageable sous forme de prêt avec option d’achat dès ce mois de janvier. Reste à savoir si l’OM a vraiment avancé ses pions à un moment dans ce dossier Ghoulam, ce qui est encore à démontrer.