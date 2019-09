OM : Déjà un plan anti-Benedetto trouvé en Ligue 1 ?

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur de quatre buts lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto était attendu avec exaltation par les supporters de l'OM samedi au Vélodrome face à Montpellier. Mais si le club phocéen a largement dominé son rival, l'attaquant argentin est resté muet, n'ayant clairement pas le même rendement que lors de ses sorties récentes. Interrogé sur ce sujet, Kevin Strootman a une explication relativement simple pour expliquer cette discrétion de Dario Benedetto. Le milieu néerlandais estime en effet que l'effet de surprise ne fonctionne plus et que les adversaires de l'Olympique de Marseille se sont adaptés aux caractéristiques du renfort offensif de l'OM.

Pour Strootman, il n'y a toutefois pas à s'inquiéter pour le buteur marseillais. « Du mal à trouver Benedetto ? Je ne sais pas, peut-être parce que Montpellier jouait à cinq derrière. On s'est créé beaucoup d'occasions, mais peut-être pas Dario, car les défenseurs commencent à le connaître et donc ils le marquent de près. C'est plus compliqué pour lui, mais je suis sûr qu'il marquera au prochain match », a confié le milieu de terrain néerlandais de l'Olympique de Marseille. Et pourquoi pas dès mardi prochain à Dijon où l'OM et Dario Benedetto tenteront de repartir de l'avant face à la lanterne rouge de Ligue 1.