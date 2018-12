OM : Germain quitte l'OM, pas Mitroglou, il prend les paris !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En ce début de semaine, la folle rumeur d’un retour de Valère Germain à l’AS Monaco durant le mercato hivernal a été lancée. Pour l’heure, difficile de savoir si l’avant-centre de l’Olympique de Marseille quittera la cité phocéenne en janvier. Une chose est sûre, l’homme aux 3 buts cette saison en Ligue 1 est affecté par sa situation. Ce qui pourrait le pousser à étudier les offres qu’il recevra durant le mois de janvier. D’autant que selon Mathieu Grégoire, correspondant du journal L’Equipe à Marseille, Valère Germain jouit toujours d’une excellente cote dans l’Hexagone.

« Je pense que Valère Germain est plus affecté qu’on ne le croit par ce qu’il subit. Il ne trouve pas sa place dans le vestiaire et vis-à-vis du public… Donc je pense qu’il sera assez ouvert à un départ cet hiver. L’été dernier, des clubs de Ligue 1 voulaient le recruter et ce sera encore le cas en janvier. Il a plus de portes de sortie sous la forme d’un prêt. Et puis il est encore assez jeune, il a des agents bien implantés, etc. Donc pour moi, il y a plus de chances de voir Germain partir, plutôt que Mitroglou. D’autant que le Grec ne veut pas spécialement partir » a expliqué Mathieu Grégoire sur le plateau du Talk Show du Phocéen. Une bonne nouvelle pour l’OM, qui cherche à se séparer du gros salaire de l’un de ses deux attaquants, et qui pourrait ainsi voir Valère Germain faire ses valises dans quelques semaines. Reste ensuite à voir quel buteur Jacques-Henri Eyraud parviendra à s’offrir…