OM ‍: Gasset et son âge, attention danger

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Nombreux sont ceux qui se sont demandés si Pablo Longoria ne faisait pas fausse route en allant chercher Jean-Louis Gasset pour succéder à Gennaro Gattuso, y compris chez les supporters de Marseille. Les rivaux de l'OM ont, eux, la réponse.

A 70 ans, Jean-Louis Gasset n'a pas du tout l'intention de postuler à une retraite pourtant bien méritée, et quelques semaines à peine après avoir démissionné de la Côte d'Ivoire, il a rempilé du côté de Marseille. Un poste à hauts risques, et où l'accueil a été mitigé, nombreux étant ceux sur les réseaux sociaux à s'opposer au choix du président de l'OM d'aller chercher un entraîneur aussi âgé. Jean-Louis Gasset a répondu de la plus belle des façons en menant son équipe à la victoire en Ligue 1 et en Europa League, la défaite de jeudi à Villarreal étant le seul gros accroc depuis sa signature. Et, à la veille d'un déplacement à Rennes jamais facile pour l'Olympique de Marseille, Julien Stéphan estime que l'argument de l'âge est totalement bidon.

Gasset et Stéphan, l'âge n'est pas un problème

OM : Gasset écrit l’histoire à Marseille, c’est fou https://t.co/rjG7VBmXi4 — Foot01.com (@Foot01_com) March 10, 2024

Lui-même âgé de 43 ans, et souvent titillé sur son manque d'expérience, l'entraîneur du Stade Rennais n'est pas loin de s'approprier le « moi tu me parles pas d’âge », devenu une marque déposée par Kylian Mbappé. Se confiant dans Ouest-France, Julien Stéphan estime que son collègue marseillais a fait de son âge une force, tout comme lui l'a aussi fait. « J’ai du respect par rapport à sa longévité, quand on connaît la difficulté de ce poste où c’est difficile de durer. Ses différentes expériences l’amènent à avoir beaucoup de sérénité, il dégage beaucoup de calme et cela rejaillit forcément sur son équipe. Il n’y a pas d’âge pour entraîner, il n’y a que de la compétence », a fait remarquer avec le choc Rennes-OM de dimanche l'entraîneur du club breton, qui lui aussi a parfois été attaqué sur son âge et sait que cela n'a strictement aucun sens. « Je suis jeune, il est vrai ; mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années », aurait pu aussi dire Julien Stéphan, qui respecte Jean-Louis Gasset et son expérience.