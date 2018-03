OM : Garcia persiste et se moque de sa cible préférée

Dans : OM, Ligue 1.

Largement supérieur à l’Athletic Bilbao, l’Olympique de Marseille a facilement remporté son huitième de finale aller de l’Europa League (3-1) jeudi.

Pourtant, Rudi Garcia n’était pas forcément de bonne humeur après la rencontre. L’entraîneur marseillais avait en effet deux raisons de se plaindre, à commencer par le penalty généreusement accordé aux Basques et qui leur permet d’espérer avant le match retour la semaine prochaine. Mais pour le moment, l’OM se focalise sur son déplacement à Toulouse en championnat dimanche soir. Et non pas lundi, la date rêvée de Garcia.

« On va se contenter de récupérer pour Toulouse, qu'on jouera lundi... Ah non, on ne joue pas le lundi en France, désolé, donc on jouera malheureusement dimanche », a plaisanté le coach olympien, dans un message évidemment adressé à la Ligue de Football Professionnel. Rappelons que Garcia avait déjà taclé l'instance française avant le match. Après avoir constaté l’état de fatigue de ses joueurs, il pourrait donc revenir à la charge ce week-end...