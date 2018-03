OM : Du repos ou l’impasse en C3, Garcia menace la LFP

Dans : OM, Ligue 1, Coupe d'Europe, Europa League.

Moins flamboyant lors de ses dernières sorties, l’Olympique de Marseille commence à subir les conséquences de son calendrier.

Toujours engagé en Europa League, dont les matchs se jouent le jeudi, le club phocéen doit disputer plusieurs matchs par semaine avec très peu de jours de récupération entre chaque rencontre. Un rythme difficile à gérer pour l’entraîneur Rudi Garcia qui pense connaître la solution à son problème. En effet, le technicien aimerait décaler certains matchs de championnat le lundi pour bénéficier d’un jour de repos supplémentaire.

« Ce serait mieux de jouer tous les quatre jours, a confié le coach de l'OM. Si on était comme en Italie et en Allemagne, où on peut jouer le lundi après les matchs de jeudi en Europa League, ça changerait tout. J'en ai parlé à mon président, il serait temps que nos dirigeants nous mettent dans les meilleures conditions pour ne pas perdre des points en championnat après l'Europa League, et pour ne pas galvauder de temps en temps cette compétition. »

Du repos sinon...

« Si on veut qu'on joue l'Europa League à fond, qu'on nous permette de jouer le lundi avec un quatrième jour de récupération sinon on aura de nouveau des blessés et des contre-performances et des points perdus », a insisté Garcia, qui ferait presque du chantage à la Ligue de Football Professionnel en évoquant l’indice UEFA si important pour le foot français.