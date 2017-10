OM : Garcia interdit à ses joueurs de se prendre déjà la tête avec le PSG

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe, PSG.

Jeudi soir, l'Olympique de Marseille jouera un match important en Europa League face à Vitoria Guimaraes, mais forcément les joueurs de l'OM pourraient être tentés de s'économiser dans la perspective de la rencontre de dimanche face au PSG. Cependant, en conférence de presse, Rudi Garcia a clairement fait savoir qu'il refusait d'envisager un tel scénario et qu'il exigeait que son effectif joue cette encontre européenne à bloc.

« Je peux vous le dire tranquillement, puisque je le dis aux joueurs, je ne veux aucun calcul jeudi, il faut tout donner pour remporter le match. On a besoin de la victoire, on a perdu la première place du groupe. Je ne réfléchis que sur le match de demain, on mettra une équipe à même de gagner. Je sais à 70% quelle équipe je mettrai depuis la fin du match de Strasbourg, mais je le dirai à mes joueurs une heure et demie avant le match, comme d'habitude. Je tiens à dire que tout le monde m'a dit qu'il était à disposition pour Guimaraes, et c'est comme ça qu'il faut que ce soit, tout le monde est sur le pont, il n'y a que des petits bobos », a précisé Rudi Garcia, conscient de l’importance psychologique, mais également sportive d’une victoire face à la formation portugaise.