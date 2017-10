OM : Garcia explique pourquoi il faut être fan de Pat Evra !

Dans : OM, Ligue 1.

Jordan Amavi étant suspendu pour le déplacement qu'effectuera dimanche soir l'Olympique de Marseille à Lille, Rudi Garcia n'a pas fait de mystère, c'est Patrice Evra qui sera aligné en défense. Désormais remplaçant de luxe, le défenseur de 36 ans faisait plutôt parler de lui par ses vidéos que par ces interventions défensives ces derniers temps, mais pour Rudi Garcia Patrice Evra est un joueur très précieux loin d'en avoir fini avec le haut niveau. Et le coach de l'OM de vanter les mérites de son joueur dont il connaît les limites.

« C'est un guerrier, il n'a besoin de personne. Si Patrice Evra avait été bien physiquement, il aurait été dans le groupe contre Paris. S'il est bien, il jouera évidemment à Lille. La dernière fois qu'on a parlé de lui, c'était après Guimarães. Il avait fait l'effort de jouer, mais au bout d'une heure de jeu, j'ai décidé d'épargner son physique défaillant ce soir-là. Si Jordan Amavi n'était pas arrivé au mercato, il n'aurait pas joué tous les matchs. Et Amavi ne jouera pas tous les matchs. On a trop de matchs. J'ai besoin de Patrice Evra et de Jordan Amavi. Pat a fait de très bonnes prestations en début de saison. C’est mon rôle de défendre mes joueurs et c’est aussi mon rôle d’être exigeant. Il peut mieux faire et il le sait. Mais tout le monde peut mieux faire », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, pas décidé à abandonner Patrice Evra sur le bord de la route alors que des rumeurs évoquent un possible départ de ce dernier dès le mercato d'hiver.