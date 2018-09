OM : Garcia dégomme l'arbitrage et réclame la VAR en Europe

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Rudi Garcia, entraîneur de l'OM, après la défaite contre l'Eintracht Francfort (1-2) : « On peut presque ne s’en prendre qu’à nous-mêmes, parce qu’on menait 1-0 très vite. Je dis presque parce qu’il y a au moins deux penaltys pour nous, quand même. C’est assez surprenant de voir aujourd’hui que tous les grands championnats ont l’assistance à la vidéo et qu’on arrive en Coupe d’Europe, qu’on soit en Ligue des champions ou en Ligue Europa, et qu’on continue avec ces arbitres de surface qui ne servent à rien. On l’a vu ce soir. C’est comme ça, mais ce n’est pas ce qui nous fait perdre ce soir. Parce que quand on ne sait pas gagner, il faut au moins savoir ne pas perdre. On perd un ballon préjudiciable alors qu’on est à onze contre dix. Et du coup, il va falloir vite s’employer pour gagner des matchs. Le prochain, à Limassol. Et puis il faudra certainement aussi gagner des matchs à l’extérieur pour pouvoir se qualifier, à cause de cette défaite », a-t-il lâché sur RMC Sport.