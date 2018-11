OM : Rudi Garcia commet une grave erreur avec Caleta-Car

Dans : OM, Ligue 1.

Impressionnant en tant qu’adversaire la saison dernière en Europa League, Duje Caleta-Car a convaincu l’Olympique de Marseille de miser près de 20 M€ sur son transfert.

Quelques mois plus tard, l'ex-défenseur central du RB Salzbourg ne répond pas aux attentes de Rudi Garcia. L’entraîneur olympien estime que sa recrue doit s’adapter plus rapidement, et l’a déjà piquée à plusieurs reprises dans ses déclarations. Résultat, le Croate n’a débuté que deux matchs de Ligue 1 avec l’OM cette saison. Pour l’ancien Marseillais Jean-Charles De Bono, c’est insuffisant pour permettre à Caleta-Car de s’imposer.

« Je pense que ce sera un bon joueur, mais le problème c’est qu’il faut lui donner du temps. On a tellement l’habitude de vite fusiller les joueurs. On dit qu’on a de bons jeunes, mais il faut les mettre, a conseillé le consultant de Football Club de Marseille. Même s’il fait un ou deux mauvais matchs, ce n’est pas grave il faut qu’il insiste, il faut qu’il prenne confiance et de l’expérience. On ne devient pas bon ou très bon en l’espace de deux journées. » Avec l'obligation de résultat, Garcia ne peut pas forcément se permettre d'aligner un joueur en dessous du niveau espéré.