OM : Garcia a sauvé le pauvre Luiz Gustavo pense Baup

Dans : OM, Ligue 1.

En difficulté avec son secteur défensif, l’Olympique de Marseille n’a qu’à jeter un œil aux statistiques pour se rendre compte de ses défauts.

Pour commencer, le club phocéen a déjà encaissé 10 buts en 6 journées de championnat. C’est beaucoup pour un prétendant aux places européennes. Et ce n’est pas tout. Depuis le début de l’exercice, l’OM est l’équipe de Ligue 1 la plus sanctionnée avec Toulouse, son prochain adversaire dimanche soir. Pour Elie Baup, ce n’est jamais bon signe.

« A l'instar du secteur défensif, une stat est à relever : Toulouse avec 21 avertissements et Marseille, 19 jaunes et 1 rouge, sont les deux leaders du classement des cartons ! Cela prouve le caractère des deux effectifs, certes ; ça signifie surtout que les deux formations ont souvent un temps de retard », a souligné l’ancien coach des deux équipes dans La Dépêche. Ce qui explique notamment pourquoi Rudi Garcia a rééquilibré sa formation avec un 4-2-3-1 pour épauler le milieu défensif Luiz Gustavo, qui compte déjà quatre avertissements.

L'OM plus équilibré avec deux récupérateurs

« Côté OM, Luiz Gustavo est le baromètre du 11 de Rudi Garcia. Il n'était pas là contre Rennes, on connaît le résultat (défaite 1-3). L'entraîneur a changé de système il y a huit jours et tant mieux pour le Brésilien : en sentinelle pure et dure, il était trop isolé, a commenté Baup. Maintenant, en duo à la récupération, l'entrejeu olympien apparaît plus équilibré. » Avec ce système, l’OM vient d’enchaîner deux succès sans encaisser de but face à Konyaspor (1-0) et Amiens (0-2).