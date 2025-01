OM ‍: Fulham veut vérifier si Longoria est fou

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM pourrait faire quelques coups cet hiver lors du marché des transferts. Il se dit que les Phocéens sont toujours intéressés par la possibilité de récupérer Andreas Pereira (Fulham).

La direction marseillaise cherche surtout à vendre lors de ce mois de janvier. Mais certains départs pourraient être compensés. Roberto De Zerbi veut garder un groupe de qualité et a déjà quelques noms en tête pour venir le renforcer. Parmi les éléments que l'Italien apprécie : Andreas Pereira. Le milieu de terrain brésilien de Fulham n'est en plus pas contre une nouvelle aventure en Ligue 1. Mais voilà, le club londonien compte sur son joueur et ne veut pas céder aux menaces extérieures. Car en plus de l'OM, Palmeiras tente aussi le coup pour Andreas Pereira.

Pereira et l'OM, Fulham ne craint qu'une folie

Selon les informations du Standard, Fulham ne craint néanmoins pas l'intérêt du club brésilien pour Pereira. En effet, Palmeiras ne peut pas payer les presque 20 millions d'euros demandés pour lâcher Pereira. Si la formation sud-américaine est ouverte à la possibilité d'échanger des joueurs, ce n'est pas le souhait des Anglais. Fulham ne fera aucun cadeau pour Andreas Pereira, même si les Cottagers s'attendent aussi, toujours d'après la même source, à une nouvelle offensive de l'OM pour le natif de Duffel (Belgique). Seul un montant fou, au-delà des 25 millions d'euros, pourrait changer la donne.

Il faudra que les Phocéens se montrent très persuasifs pour convaincre Fulham, pas du tout vendeur. A noter que Pereira avait été mis en marge du groupe le 1er décembre dernier pour une rencontre face à Tottenham. La raison ? Une interview peu appréciée dans laquelle il exprimait ses envies d'ailleurs et sa flatterie d'être courtisé par un club comme l'OM. Il s'est depuis excusé mais cet épisode reste marquant pour la direction de Fulham. Reste à savoir quelle attitude adoptera Marseille cet hiver au mercato...