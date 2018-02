OM : L'engueulade à l'OM qui a marqué Frank Leboeuf

Dans : OM, Ligue 1.

Facile vainqueur de Metz ce week-end, l’Olympique de Marseille est désormais le seul dauphin du Paris Saint-Germain. En début de saison, peu d’observateurs auraient parié sur un tel redressement, alors que l’OM se faisait humilier par Monaco puis par le Stade Rennais. Très critique à l’égard du club phocéen en début de saison, Frank Leboeuf a (lui aussi) revu son jugement. Et sur le plateau de BFM Sport, l’ancien défenseur de l’Equipe de France s’est même enflammé pour Rudi Garcia et pour l’OM dans son ensemble.

« A l'OM, ils sont extraordinaires ! Je trouve qu'il y a eu un effort au niveau de toute la hiérarchie de ce club où on a moins parlé du board. Rudi Garcia a réussi son pari en quelques mois, il a placé une équipe qui avait des valeurs de jeu, qui avait des principes de jeu, et qui a aussi du caractère. La semaine dernière, j'avais un peu crié sur Dimitri Payet mais sur ce match-là (face à Metz), c'est trois passes décisives. Des joueurs qui ne sont pas contents parce qu'ils ont pris deux buts à 5 minutes de la fin... On le voit sur le terrain, Adil Rami et Luiz Gustavo qui engueulent leurs coéquipiers : "C'est la dernière fois qu'on fait un truc comme ça !", alors qu'ils viennent d'en planter 6 à une équipe de Metz qui était en train de remonter. C'est un vrai groupe, c'est une vraie équipe, jamais personne ne lâche. Et franchement, c'est un exploit, ce qu’ils sont en train de faire » a lâché le consultant de RMC Sport, convaincu que l’OM peut être la sensation de cette fin de saison, ce qui lui permettrait d’arracher une place sur le podium.