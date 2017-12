OM : Frank Leboeuf dévoile la priorité du mercato hivernal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Moins bonne attaque du quatuor de tête, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à bousculer la meilleure défense de Ligue 1 dimanche soir face au MHSC.

Trop prévisibles, les attaquants phocéens ont manqué de vitesse et de créativité. Un reproche souvent fait aux joueurs offensifs de Rudi Garcia. Et si finalement, la priorité du mercato était de recruter des joueurs virevoltants et créatifs, et non un milieu de terrain ou latéral, comme l’expliquent plusieurs observateurs ? C’est l’avis de Franck Leboeuf, qui a indiqué sur RMC ce lundi que le duo Eyraud-Zubizarreta serait bien inspiré de renforcer ce secteur de jeu.

« Au mercato, il faut recruter deux jeunes joueurs offensifs qui vont vite. C’est ce qu’il manque à Marseille pour viser le top 3. En tant que défenseur, j’aurais adoré jouer à Montpellier dimanche soir car les joueurs veulent tous le ballon dans les pieds et c’est très facile de défendre contre ce genre d’équipe. Thauvin, Sanson, Payet, Germait et Ocampos, ce sont des bons joueurs. Mais ils ont tous le même style de jeu et cela facilite l’animation défensive de l’équipe adverse » a lancé l’ex-défenseur de Chelsea. Reste à savoir si les décideurs olympiens sont du même avis…