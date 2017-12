OM : Fini les trentenaires, Zubi va recruter des jeunes au mercato

Dans : OM, Mercato.

Auteur de 7 passes décisives et 8 buts à Sarpsborg en Norvège, Krépin Diatta (18 ans) est l’une des pépites à surveiller dans le paysage européen.

Jeune milieu offensif, l’international U20 sénégalais rêve d’un transfert en Ligue 1 dans les prochaines semaines afin d’exploser au haut niveau. C’est du moins ce qu’il a confirmé à Foot Mercato. « Si je dois choisir un championnat comme prochaine étape, je pense que ce sera la Ligue 1. Et puis, il peut y avoir d’autres choses plus tard. Je suis la Ligue 1 depuis que je suis tout petit. Ce serait vraiment un bon pas en avant pour moi » a-t-il lancé. Cela tombe bien, une écurie du top 4 français est sur le coup : l’OM.

Andoni Zubizarreta suivrait depuis plusieurs mois les prestations de Krépin Diatta et serait épaté par les prestations du joueur de 18 ans. À tel point que des premiers contacts ont été amorcés comme l’a confirmé le joueur. « Mon agent leur a parlé » a-t-il lâché. Néanmoins, plusieurs clubs sont également intéressés comme Bruges, Manchester United ou encore Southampton. De son côté, Sarpsborg pourrait réclamer entre 3 et 5ME. Un montant abordable pour l’Olympique de Marseille, qui a recruté de l’expérience depuis un an et qui peut désormais tenter ce genre de pari à l’image d’un club comme l’AS Monaco.