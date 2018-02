OM : Fair Play Financier ? Eyraud s’est mis l’UEFA dans la poche

Dans : OM, Ligue 1.

A l’image du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille est également dans le viseur de l’UEFA.

Le club phocéen est effectivement soupçonné de ne pas respecter le fair-play financier. Il faut dire que le propriétaire Frank McCourt a beaucoup investi depuis son arrivée en 2016. Ce qui a visiblement alerté l’instance européenne selon RMC. Mais de son côté, Jacques-Henri Eyraud n’a pas donné la même version au micro de Canal+ Sport. Serein, le président affirme que l’OM a totalement rassuré l’organisation.

« Le rendez-vous avec l’UEFA s’est bien passé, a raconté le dirigeant. C’est nous qui avons fait la démarche, une démarche positive qui a démarré il y a plusieurs mois. Ce qui compte pour l’UEFA, c’est le futur. Il faut leur exposer notre plan et les investissements nécessaires. On n’a pas récupéré le club dans une situation financière extrêmement saine, donc il faut absolument investir. On va continuer de le faire, mais ce qui compte avec l’UEFA, c’était surtout de montrer ce que nous voulons pour les quatre ou cinq saisons qui viennent. » L'OM n'a donc rien à craindre, selon Eyraud.