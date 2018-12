OM : Eyraud, Zubi, McCourt… Riolo présente les pantins de Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

La mauvaise période se poursuit à l’Olympique de Marseille, battu à Nantes (3-2) mercredi lors de la 16e journée de Ligue 1.

Une nouvelle contre-performance qui a provoqué la colère de Rudi Garcia ! L’entraîneur olympien est allé jusqu’à attribuer « la palme de la stupidité » à ses joueurs… Et si le technicien était le principal responsable de cette situation ? C’est en tout cas l’analyse de Daniel Riolo, qui assure que le coach a totalement éclipsé tous ses supérieurs, jusqu’au big boss Frank McCourt.

« Quand Eyraud est arrivé, il avait dit que les rôles seraient bien définis et qu'il n'y aurait pas d'entraîneur qui ferait le recrutement. Mais petit à petit, Rudi Garcia s'est octroyé les pleins pouvoirs dans ce club, a dénoncé le consultant de RMC. Ce sera toujours un problème dans un club, chacun doit rester à sa place. Zubizarreta ne sert à rien du tout, c'est Garcia qui gère tout et notamment le recrutement. C'est lui qui a fait certains choix, c'est lui qui a fait les deux années où ils se sont retrouvés en panique d'achat fin août, ça s'est mal passé à chaque fois. »

« McCourt n’existe pas »

« La saison dernière a tellement été pleine d'émotion pour l'OM que ça a encore plus donné un chèque en blanc à Garcia, a insisté Riolo. Eyraud s'est dit : "on a notre homme". Et lui-même s'est effacé. Il est en train de se transformer en vitre. McCourt n'existe pas et Zubizarreta, c'est le gars sympa qui vient regarder l'entraînement. » Rappelons que Garcia, comme le directeur sportif espagnol, vient de prolonger son contrat jusqu’en 2021.