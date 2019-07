OM : Eyraud va tuer Marseille, il le supplier d'arrêter

Dans : OM, Ligue 1.

Placé sous le feu des critiques durant une bonne partie de la saison, au même titre que Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud a gardé sa place à la tête de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt lui renouvelant sa confiance. Mais alors que le mercato n'a commencé que depuis un mois, la situation actuelle de l'OM commence à sérieusement inquiéter Jonatan MacHardy. Pour le consultant de RMC, Jacques-Henri Eyraud doit vite rectifier le tir sous peine de tirer l'Olympique de Marseille vers le bas, ce qui inquiète énormément Jonatan MacHardy.

« Dans la structuration du club, c’est mauvais. Dans la construction d’une équipe compétitive, c’est mauvais. Dans la construction du moyen terme, c’est cataclysmique. L’OM Champions Project est mort, c’est le low-cost project. Monsieur Eyraud s’il vous plaît, arrêtez d’avoir les yeux plus gros que le ventre, rangez votre orgueil et votre tisane dans votre poche, arrêtez vos petites phrases ridicules, prenez du recul, faites preuve d’humilité, entourez-vous mieux. L’OM, c’est un grand club, ce n’est pas juste des formules marketing. Car là, l’OM est en train de mourir… », s'alarme le consultant, pas vraiment fan du président actuel de l'Olympique de Marseille et qui ne le cache pas.