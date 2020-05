OM : Eyraud se fâche et promet un vrai expert à Marseille

Dans : OM.

Après le départ d'Andoni Zubiarreta, l'OM a commencé son casting. Mais Jacques-Henri Eyraud se défend de vouloir recruter un comptable plus qu'un expert du football.

Exit Andoni Zubizarreta, l’Olympique de Marseille ayant décidé de se passer des services du directeur sportif espagnol, lequel pourrait entraîner le départ d’André Villas-Boas. Mais du côté de l’OM, la page est tournée et le club phocéen s’active désormais pour trouver non pas un directeur sportif, mais un directeur général du football, cette arrivée étant prévue depuis plusieurs mois selon les propos de Jacques-Henri Eyraud. Ces derniers jours, les rumeurs ont circulé sur le profil recherché par l’Olympique de Marseille afin de prendre ce poste très important. Et il se disait que le club phocéen cherchait plus un expert en business qu’en football, Frank McCourt semblant vouloir privilégier ce choix.

Mais, évoquant ce dossier avec l’Agence France Presse, Jacques-Henri Eyraud a fermement démenti que l’OM voulait recruter un directeur général du football n’étant pas spécialiste de ce sport. « Evidemment, il sera un expert du football, ceux qui ont pu dire ou écrire l'inverse sont totalement à côté de la plaque, une short-list existe », a précisé le président de l’Olympique de Marseille sans en dire plus sur les candidats encore en lice pour cette question. Les supporters marseillais devront donc encore patienter pour connaître l'heureux élu, de même que le nom de l'entraîneur qui sera sur le banc de l'OM, ainsi que la réponse de l'UEFA concernant le fair-play financier. De quoi se ronger les ongles encore quelques semaines.