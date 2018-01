OM : Eyraud refuse de prendre ce risque au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Très actif durant le mercato estival, l’Olympique de Marseille le sera forcément moins au cours du mois de janvier. Il faut dire qu’il y a six mois, le club phocéen avait la moitié d’une équipe à bâtir et c’est ce qui a été fait avec les arrivées de joueurs comme Mandanda, Rami, Amavi, Luiz Gustavo ou encore Germain. Désormais, l’OM peut manœuvrer avec plus de marge et Jacques-Henri Eyraud souhaite bien en profiter, en fin négociateur qu’il est.

Dans une interview accordée aux Echos, le président de l’OM a d’ailleurs confirmé qu’il ne prendra pas le risque de « déstabiliser l’équilibre » du groupe en recrutant n’importe comment durant ce marché hivernal. « Nous avons une équipe type qui tourne bien, un bon équilibre entre des joueurs très expérimentés et des très jeunes. On pourrait le déstabiliser en prenant des risques en milieu de saison. Nous serons donc peu actifs cet hiver » a-t-il lancé. Même si cela n’est pas le plus excitant pour les supporters, il sera surtout question de dégraisser cet hiver. Plusieurs joueurs pourraient effectivement quitter l’OM, le trio Bédimo-Fanni-Doria en tête…