OM : Et si McCourt cachait la vente du club ?

Au lendemain de l’annonce du changement de président, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt a assuré aux supporters qu’il ne souhaitait pas vendre le club phocéen. Mais sa lettre n’a pas convaincu tous les ultras.

Souvent critiqué pour sa discrétion, Frank McCourt a fait une apparition remarquée ces dernières heures. Le big boss de l’Olympique de Marseille a en effet annoncé le changement de président au profit de Pablo Longoria, en plus de la nomination de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Mais ce n’est pas tout. L’Américain a promis de débarquer dans la cité phocéenne et a écrit une lettre aux supporters dans laquelle il assure que le club phocéen, contrairement à ce que prétendent des rumeurs persistantes, n’est absolument pas à vendre. Mais son courrier n’a visiblement pas convaincu un membre de la direction des Dodgers.

« Ça y est on a gagné. Tout le monde démissionne. Je pense que le club est vendu, a réagi cet ultra contacté par La Provence. McCourt ne pouvait pas faire autrement. Eyraud a fait trop de mal au club et aux Marseillais. Il y avait trop de pression sur lui pour qu’il reste plus longtemps. On est sur nos gardes, il faut voir où ça va aller car le club est en dérive. L’effectif de la saison prochaine nous inquiète. On se réjouit du départ de JHE comme si l’on avait gagné une bataille mais pas la guerre. McCourt ? On va lui poser des questions précises : que va-t-il faire avec le club ? S’il vient spécialement c’est qu’il y a quelque chose. » Difficile d’imaginer McCourt démentir pour se contredire dans la foulée.