OM : Et si Marseille avait déjà recruté un atout XXL ?

La seule véritable signature de l'Olympique de Marseille depuis la fin de la saison 2018-2019 est celle d'André Villas-Boas. Mais le technicien portugais n'est pas arrivé seul à l'OM, et dans son staff on trouve également un ancien joueur qui aurait fait le bonheur des supporters marseillais à sa grande époque, à savoir Ricardo Carvalho. Mais le défenseur international portugais a rangé ses crampons au placard, et c'est seulement pour apporter son expérience qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. De quoi cependant permettre à la défense de l'OM de progresser très nettement.

Ce ce que confirme Nicolas Vilas, spécialiste du football portugais sur RMC, dans un entretien accordé au Phocéen. « Carvalho est un cas à part. À la base, il ne fait pas partie du staff de Villas-Boas, mais ils ont appris à travailler ensemble à Shanghai. Déjà, il parle très bien français et connait parfaitement la Ligue 1. C'est un gars qui s'entend bien avec tout le monde et qui va se faire apprécier du vestiaire. De plus, avec le niveau de la défense de l'OM la saison dernière, il va certainement apporter beaucoup de ce côté-là, car on parle quand même d'une référence mondiale au poste de défenseur », rappelle Nicolas Vilas, très confiant concernant l'apport de celui qui a éclaté sous le maillot de Porto avant de briller à Chelsea et au Real Madrid avant de débarquer à Monaco en 2013.