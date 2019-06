OM : Et encore une fausse alerte pour le successeur de Balotelli

Dans : OM, Mercato.

Un an après le dernier épisode du grand attaquant, les supporters de l’Olympique de Marseille risquent d’assister à un feuilleton similaire cet été.

Cette fois, le président Jacques-Henri Eyraud n’a fait aucune promesse. Mais on sait que le club phocéen recherche activement un avant-centre. Selon les informations de RMC, l’entraîneur André Villas-Boas considère même ce dossier comme une urgence étant donné le probable départ de Mario Balotelli en fin de contrat. C’est pourquoi les pistes se multiplient. On a notamment parlé de Gaëtan Laborde, Marcus Thuram ou encore Silas Wamangituka.

Autant de dossiers étudiés mais refermés, indique le quotidien régional La Provence, qui évoque également la rumeur Moussa Marega (28 ans). Pour rappel, le puissant attaquant du FC Porto possède une clause libératoire à 30 M€. « Et encore, Porto peut demander plus d'argent, ce ne serait pas la première fois que le club agit ainsi », prévient un proche du Franco-Malien. Mais cela ne concerne pas Marseille puisque selon cette source, « ce ne sont que des rumeurs, il n'y a ni intérêt ni offre de l'OM pour Moussa ». Il n'y a plus qu'à attendre le prochain bruit de couloir...