OM : Eric Bailly humilié, son match fait hurler Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire à droite de la défense de l’OM face au PSG dimanche en raison de l’absence de Chancel Mbemba, Eric Bailly a vécu une soirée difficile au marquage d’un Kylian Mbappé intenable et auteur d’un doublé (0-3).

Excellent au match aller au Parc des Princes il y a plusieurs mois au marquage de Kylian Mbappé et des stars du PSG, Eric Bailly a cette fois été en grande difficulté. Pour sa première titularisation depuis sa longue suspension, le défenseur de l'Olympique de Marseille, placé à droite de la défense à trois en raison de l’absence de Chancel Mbemba, a vécu un véritable calvaire. Fautif sur le premier but, où il se fait avoir par la vitesse de Kylian Mbappé, il a vécu un cauchemar face au duo composé de l’international français et de Nuno Mendes sur le côté gauche de l’attaque parisienne. Sa prestation catastrophique lui a valu un 2/10 dans les colonnes de L’Equipe, la pire note pour un joueur de cet OM-PSG, deux équipes confondues.

Thierry Henry sans pitié avec Eric Bailly

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

« Défenseur axial droit, il avait la tâche la plus compliquée de la soirée : marquer Mbappé. Et il a vécu un véritable cauchemar : il n'est pas parvenu à le suivre sur le premier et troisième buts (25e, 55e) et il lui a laissé trop d'espace pour centrer en direction de Messi sur le deuxième (29e). Il a semblé gagné par la crainte sur chaque ballon touché par l'attaquant français » a analysé le quotidien national. Des critiques partagées par Thierry Henry qui, dès la mi-temps du match entre l’OM et le PSG, se montrait sévère à l’égard d’Eric Bailly et de sa manière de défendre sur Kylian Mbappé. « Mbappé exceptionnel oui, mais aidé, je suis désolé… Eric Bailly, ce n'est pas possible d'être si bas à chaque action. Il est 5 mètres derrière sa ligne. Alors, je comprends, la vitesse fait peur, mais, quand-même, il faut être aussi un peu courageux » a lâché le champion du monde 1998, sans pitié avec le défenseur de l’OM.

Bailly sifflé par une partie du Vélodrome

Changement pour l'OM, sortie d'Éric Bailly et entrée en jeu du jeune défenseur brésilien Chancelo Mbembinho. pic.twitter.com/IGLwyo9FbU — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) February 26, 2023

Sifflé par une partie du Vélodrome lors de sa sortie peu après l’heure de jeu, Eric Bailly n’a pas non plus été épargné par les supporters sur les réseaux sociaux. Certains s’en sont donnés à cœur joie pour critiquer l’ancien défenseur de Manchester United et de Villarreal. « Bailly il a commencé le foot la semaine dernière ? On dirait qu’il joue son jubilé » a notamment lâché le supporter olympien Lino Treize, suivi par 60.000 fans de l’OM sur son compte Twitter. « Le match de Bailly à montrer dans toute les écoles de tourisme » peste un autre influenceur marseillais, @ShavinzCS. « On a idéalisé Bailly à cause de la frustration de ses blessures mais même intrinsèquement Mbemba le bouffe tellement » ou encore « Balerdi aura su beaucoup mieux gérer Mbappé que Bailly » peut-on lire sur Twitter, où l’international ivoirien en prend pour son grade. La question de son avenir à l’Olympique de Marseille va désormais se poser pour le joueur, qui n’est que prêté avec option d’achat par Manchester United.

Un avenir loin de l'OM la saison prochaine ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Ces dernières semaines, les rumeurs se font de plus en plus intenses au sujet de la volonté de l’Olympique de Marseille de renvoyer Eric Bailly à Manchester United à la fin de la saison. Pour rappel, Pablo Longoria a négocié une option d’achat à huit millions d’euros dans le cadre du prêt de l’Ivoirien. Mais cette option d’achat n’est pas obligatoire, ni automatique. Par conséquent, l’état-major de l’OM sera libre de faire son choix dans ce dossier et à priori, il est désormais fort probable que Bailly rentre en Angleterre à la fin de la saison. Ce n’est pas cette prestation face au PSG qui va convaincre définitivement Pablo Longoria. Mais le président olympien souhaite disposer de joueurs fiables, à l’image de Chancel Mbemba ou de Samuel Gigot, rarement blessés et dont la mentalité est infaillible. Au contraire, Eric Bailly a multiplié les absences cette saison, que ce soit pour des pépins physiques ou pour une longue suspension en raison d’un geste stupide en Coupe de France. Il est par conséquent de plus en plus probable de voir filer Eric Bailly loin de l’OM en juin prochain.