OM : Envoyez ce remplaçant en Espagne et vous allez voir

Dans : OM, Mercato, Liga.

Annoncé comme titulaire pour le match de ce jeudi à Limassol, Maxime Lopez a comme souvent une chance à saisir.

Mais même quand il sort des performances intéressantes, le milieu de terrain redescend rapidement dans la hiérarchie de Rudi Garcia, qui ne lui trouve pas une véritable place dans son système de jeu. Résultat, malgré une belle humilité dans ses propos, le Minot passe la plupart des matchs à attendre son tour. Pas forcément étonnant selon l’un de ses formateurs, pour qui la tactique de l’OM ne se prête pas forcément à son jeu.

« Il a les mêmes qualités qu'à ses débuts, il excelle dans la construction. Il a aussi les mêmes carences, c'est-à-dire un déficit à la récupération du ballon. En fait, pour moi, le raisonnement est simple. Soit Rudi Garcia passe en 4-3-3 et il aura plus de chances comme milieu relayeur, soit ce sera compliqué. Mais vous le mettez en Espagne, il va se régaler », a assuré Thomas Fernandez, celui qui avait lancé Maxime Lopez en Youth League en 2013, dans les colonnes de L’Equipe. Un détour par l’Espagne, où son nom a parfois été murmuré, où le jeu est plus technique que physique, pourrait donc être la solution pour un joueur qui n’a toutefois jamais caché son attachement à Marseille et son club.