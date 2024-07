OM ‍: Encore une grande annonce à venir, les supporters vont adorer

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le mercato de l'OM géré aux petits oignons par Pablo Longoria va connaitre un nouveau grand moment dans les jours à venir.

Parmi les nombreux dossiers de Pablo Longoria pour cet été, se trouve celui de la recherche d’un avant-centre. Le président de l’OM aime réserver des surprises dans ses pistes, et il fait régulièrement des coups étonnants comme la signature inattendue de Pierre-Emile Hojbjerg cette semaine. Mais en ce qui concerne le poste de numéro « 9 », l’OM semble avancer à visage découvert avec le forcing en cours pour faire venir Eddie Nketiah. Le joueur d’Arsenal ne fait pas partie des intouchables aux yeux de Mikel Arteta, et sa venue à Marseille est donc envisageable. Le joueur, qui possède encore trois ans de contrat avec les Gunners, craint de cirer le banc toute la saison et accepte donc la perspective de se relancer du côté de l’Olympique de Marseille.

Nketiah à l'OM dans quelques jours ?

L’accord entre les deux clubs n’a pas encore été trouvé, mais tout va dans le bon sens alors que Pablo Longoria pousse vers un prêt avec option d’achat. Mais Arsenal demande au minimum 20 millions d’euros pour avancer sur ce montage financier, et l’OM n’est pas encore arrivé à ce niveau. Toutefois, les choses avancent dans le bon sens et l’optimisme est de mise dans ce dossier. Selon le journaliste turc Erkem Konur, les dirigeants marseillais espèrent trouver un accord dans les prochains jours, et pouvoir présenter leur nouvelle recrue la semaine prochaine afin de continuer à renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

🚨🆕 #OM 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Marseille believes that they will complete the transfer of 25-year-old English striker Eddie Nketiah soon and are ready to announce the transfer no later than next week. pic.twitter.com/QcHre3EzNS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 23, 2024

Jusqu’à présent, les discussions avec les clubs anglais se passent très bien, après les accords obtenus avec Manchester United (Mason Greenwood) et Tottenham (Pierre-Emile Hojbjerg). Et dans le dossier Nketiah, tout le monde tire dans le même sens pour un départ du jeune international anglais, ce dernier se voyant même proposer un temps de jeu supérieur à ce qu’il avait à Arsenal, où Arteta ne l’a quasiment pas utilisé de la seconde partie de saison. Si cela devait se confirmer, ce serait une prise de prestige de plus pour l’OM cet été, alors que Roberto De Zerbi demande encore trois ou quatre joueurs majeurs pour compléter son équipe.