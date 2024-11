OM ‍: Elye Wahi sur les traces de Gignac et Niang

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Vendredi soir, l'OM a été surpris par Auxerre au Stade Vélodrome en Ligue 1. Elye Wahi a débuté la rencontre sur le banc et semble peu à peu perdre sa place à Marseille.

L'OM a confirmé ses difficultés à domicile cette saison face à Auxerre vendredi soir. Une lourde défaite 3 buts à 1 qui ne fait pas les affaires phocéennes. Roberto De Zerbi a de plus en plus de mal à trouver les bons ingrédients pour faire gagner son groupe. Contre les Bourguignons, il avait décidé de faire confiance à Neal Maupay en attaque, au grand dam d'un Elye Wahi déclassé. Il faut dire que l'ancien de Lens a du mal à enchainer et faire la différence à l'OM. Un départ est même déjà dans les tuyaux concernant l'attaquant français. Mais s'il y en a bien un qui veut le voir se battre pour sa place dans la cité phocéenne, c'est Bafétimbi Gomis, ancien joueur du club qui connait bien le contexte.

Elye Wahi, Gomis y croit encore

Lors de quelques mots échangés avec Ouest France, l'ancien attaquant phocéen a en effet indiqué concernant Elye Wahi et sa forme du moment : « Ce sont des difficultés que j’ai rencontrées à Lyon et ça ne m’a empêché de m’imposer (21 buts en 34 matches). Ce sont aussi des difficultés que Mamadou Niang, Djibril Cissé ou André-Pierre Gignac ont rencontrées à Marseille et ils ont réussi. Elye Wahi, c’est quelqu’un qui travaille, mais il est jeune, il faut être patient. On va prier pour qu’il nous fasse tous mentir. En tout cas, je suis tout cœur avec lui en tant qu’ancien attaquant de l’OM. Je connais la difficulté qu’il rencontre au quotidien et je sais qu’avec la patience, du travail et un peu de chance, il pourra répondre aux attentes ». Au sortir de la trêve internationale, l'Olympique de Marseille reprendra fort avec un déplacement sur la pelouse du RC Lens. L'occasion sans doute parfaite pour Wahi de répondre aux critiques face à son ancienne équipe.