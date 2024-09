OM ‍: Elye Wahi inquiète Roberto De Zerbi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

S'il ne peut pas porter sur ses seules épaules le poids de la défaite de l'Olympique de Marseille dimanche soir à Strasbourg, Elye Wahi suscite quand même d'énormes interrogations sur sa capacité à être le buteur attendu par l'OM.

Titulaire en Alsace, alors même que l'on avait appris dans la journée qu'il avait été pré-convoqué par Didier Deschamps pour les deux prochains matches de Ligue des Nations que la France disputera en octobre, Elye Wahi avait l'occasion d'enfoncer le clou à la Meinau. Mais hélas pour le joueur arrivé cet été à l'OM du RC Lens pour 25 millions d'euros, sa prestation a été fantomatique face à Strasbourg, au point de céder sa place à Neal Maupay juste après l'heure de jeu. Pour Elye Wahi, l'heure des questions arrive, car comme chez les Lensois, l'attaquant de 21 ans a du mal à convaincre, et du côté du Vélodrome, on aura probablement moins de patience avec lui. Pour preuve, il prend déjà une volée de bois vert après sa prestation et certains suiveurs de l'Olympique de Marseille estiment qu'il pourrait rapidement s'installer sur le banc.

Elye Wahi bientôt en danger à l'OM

Au micro de l'After Foot, Daniel Riolo estime que tout est mal engagé pour le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille. « Le pire pour Elye Wahi, c’est qu’il est entré dans une spirale où même quand tu as envie de lui laisser du temps, alors qu’à Marseille tu n’as pas le temps, plus tu attends et plus, il prend la pression. Même en étant sympa et indulgent avec lui, l’indulgence que tu as, c'est un poids supplémentaire pour lui. C’est insupportable pour lui. Mais c’est comme ça quand tu joues à l’OM ou au PSG », constate le journaliste de RMC.

🎙 | « Maupay en une occasion a plus créé que Wahi sur la première mi-temps. Il est dans la poche de Sow ce soir. On va pas être définitif mais je suis pas satisfait. » - @walidacherchour 🗣 #RCSAOM pic.twitter.com/TTMdXMx77S — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024

Sur DAZN, Walid Acherchour estime qu'il y a tout de même un souci avec l'attaquant à qui pour l'instant Roberto De Zerbi accorde sa confiance. « Je n’ai pas envie d’être encore à charge contre Elye Wahi, mais je trouve que dans l’investissement, dans les courses, dans les duels, on doit être exigeant avec lui et là ce n'est pas ça. On parle d'Elye Wahi quand même. Si on n’est pas exigeant avec un joueur qui a son talent, alors on est exigeant avec personne. Pour moi contre Strasbourg, il est dans la poche de Sow pendant toute la rencontre, et quand je vois Maupay qui entre, il a une occasion et crée plus de danger. Je commence à être déçu, et même si ça ne fait que six matchs avec l’OM, je n’ai pas vu Elye Wahi tirer une seule fois et c’est un problème », a confié le consultant du diffuseur de la Ligue 1.