OM ‍: Elye Wahi, il y a un gros problème

Par Claude Dautel

Recruté par l'Olympique de Marseille pour 25 millions d'euros, Elye Wahi ne s'est pas installé dans l'équipe type de Roberto De Zerbi. Le jeune attaquant refuse de laisser sa place à l'OM.

Passer en deux ans de Montpellier à Lens, puis à Marseille, Elye Wahi savait qu'en signant avec le club phocéen pour 25ME, il se mettait une pression énorme. Après avoir connu Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang, les supporters de l'OM attendaient énormément en matière d'efficacité de la part du jeune avant-centre de 21 ans. Mais du côté du Vélodrome, on veut des résultats et vite, et alors que l'on atteint la première moitié de saison, il est clair qu'Elye Wahi ne s'est pas imposé dans l'esprit de Roberto De Zerbi, qui semble désormais lui préférer Neal Maupay. Avec seulement deux buts marqués, l'ancien Lensois déçoit et son départ sous forme de prêt est d'ores et déjà évoqué dès ce mercato d'hiver. Il s'agirait pour Pablo Longoria et Mehdi Benatia de permettre à Elye Wahi d'avoir du temps de jeu et de retrouver une certaine efficacité. Mais il y a un problème. Et non des moindres.

Elye Wahi dit non

Pour l’instant, malgré les intérêts de plusieurs clubs, Wahi souhaite rester à l’OM et s’imposer #Mercato https://t.co/3TZQZTraSB — Loïc Tanzi (@Tanziloic) December 17, 2024

Au moment où le nom du jeune avant-centre marseillais est annoncé du côté de Montpellier, où il pourrait aider son ancien club à se maintenir, Loïc Tanzi affirme qu'Elye Wahi n'a pas du tout l'intention de partir de l'Olympique de Marseille en janvier prochain. « Pour l’instant, malgré les intérêts de plusieurs clubs, Wahi souhaite rester à l’OM et s’imposer », explique le journaliste et spécialiste du mercato pour L'Equipe. Autrement dit, et alors que le club phocéen ne semble pas du tout avoir l'intention de le transférer définitivement, mais seulement de le prêter, le numéro 9 de l'Olympique de Marseille s'oppose à cette solution, que ce soit pour Montpellier ou même pour d'autres clubs. A voir si les dirigeants de l'OM réussiront à le convaincre que cela est positif pour lui, ou si Roberto De Zerbi finira par trouver une solution.