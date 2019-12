OM : Dubois out, Bouna Sarr rêve des Bleus

Dans : OM.

Dimanche midi, l’Olympique Lyonnais communiquait sur la blessure de Léo Dubois, blessé face à Strasbourg au Stade de la Meineau lors du succès des Gones (1-2).

Tandis qu’une rupture des ligaments croisés était crainte, l’ancien capitaine du FC Nantes souffre finalement d’une lésion méniscale du genou gauche et subira mardi une intervention chirurgicale. Si elle ne devrait pas l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison, cette blessure va tout de même compliquer la tâche de Léo Dubois dans la quête de son objectif principal de l’année, à savoir participer à l’Euro 2020. Cela fait en revanche les affaires de Bouna Sarr, dont le nom a régulièrement été associé aux Bleus, mais qui n’a encore jamais été sélectionné par Didier Deschamps. Interrogé par Onze-Mondial, le polyvalent joueur de l’Olympique de Marseille a confié qu’il rêvait encore des Bleus.

« Qui n’y pense pas, j’ai envie de te dire ? Qui n’y pense pas quand il joue à l’OM, dans un club médiatisé, mis en avant ? Forcément, tout le monde y pense, dont moi. Après, il y a « penser » et « penser ». Ce n’est pas une chose sur laquelle je me focalise. La première chose sur laquelle je me focalise, c’est l’OM, car c’est avant tout mon club, qui peut m’ouvrir des portes, que ce soit de la sélection ou de clubs plus huppés et prestigieux entre guillemets. Je reste focus sur mes prestations avec l’OM » a confié Bouna Sarr, alors que le poste de latéral droit est assurément celui où la concurrence est la moins féroce en Equipe de France puisqu’une place est clairement à prendre derrière l’inamovible titulaire Benjamin Pavard.