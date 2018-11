OM : Drogba raconte comment Mourinho l’a empêché de revenir

Dans : OM, Ligue 1.

Pas de suspense cette fois, Didier Drogba a bien mis un terme à sa riche carrière.

La fin d’un joli parcours notamment marqué par son passage à l’Olympique de Marseille où beaucoup de supporters auraient aimé qu’il revienne par la suite. Et ce rêve serait devenu réalité sans l’intervention de José Mourinho ! Après sa première saison à Chelsea en 2004-2005, l’Ivoirien, mécontent de son rendement (16 buts), a clairement envisagé un retour au Vélodrome. Jusqu’au discours de son manager à Londres.

« Il y a eu un moment, après ma première saison à Chelsea, où je voulais retrouver ma zone de confort, c'est-à-dire revenir à Marseille pour être le seul buteur, avec l'équipe à mon service. C'est alors que José Mourinho nous a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il parlait de nous, les joueurs », a raconté Drogba au Daily Mirror.

Drogba, l'un des 22 rois de Chelsea

« Il disait : "Vous savez, si vous voulez être le seul roi, alors repartez dans l'équipe pour laquelle vous jouiez et marquez pour elle, a-t-il témoigné. Repartez. Ici, il y a 22 rois. Alors, soit vous l'acceptez et vous travaillez ensemble, soit vous partez, vous revenez d'où vous venez et vous êtes le seul roi avec tout le monde derrière vous." » Une mise au point décisive pour Drogba.

« Je l'ai compris. C'était le challenge que j'attendais, s’était aperçu l’ex-Guingampais. J'étais arrivé dans une équipe où même le défenseur central avait marqué 10 ou 15 buts dans la saison (John Terry avec 8 buts). Je me suis dit : "mais où est ma place ici ?"(...) J'ai compris que je devais m'améliorer et ça m'a motivé. C'est pourquoi je suis devenu le joueur que j'ai été. » Compte tenu de sa réussite chez les Blues, Drogba ne regrette sûrement pas son choix.