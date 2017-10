OM : Doria n'est pas bidon, il doit juste quitter Marseille

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recruté en août 2014 par Vincent Labrune, Doria ne parvient pas à s’imposer à l’Olympique de Marseille.

Pire, le joueur ne fait même plus partie des 18 joueurs régulièrement retenus par Rudi Garcia pour les matchs de Ligue 1. Il faut dire qu’avec les arrivées de joueurs comme Adil Rami ou Aymen Abdennour, l’horizon semble bouché pour l’ancien international espoir brésilien. Journaliste pour Sambafoot, Dominique Baillif est pourtant toujours convaincu par le potentiel du joueur. Mais il doit quitter l’OM, et vite, pour enfin le démontrer.

« On pense encore qu'il a de vraies qualités avec ce qu'il a démontré au Brésil. Il doit absolument trouver un club et un coach qui lui fassent confiance pour ne pas disparaitre définitivement » a-t-il confié au Le Phocéen avant de revenir sur la rumeur l’envoyant à l’Inter Milan au mercato. « Au Brésil, la presse n'a rien dit à ce sujet. Cela me parait quand même étonnant sur ce qu'il a montré à Marseille, je ne vois pas comment l'Inter pourrait le prendre, à moins de tenter un pari en l'achetant pour une petite somme ». Il est vrai qu’un transfert chez un gros en pleine reconstruction serait étonnant pour Doria, qui avait la cote en Allemagne et dans certains clubs de Ligue 1 comme Nantes l’été dernier…