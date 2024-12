OM ‍: Djibril Cissé demande un effort fou à Pogba

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM pourrait prochainement tenter le coup pour s'attacher les services de Paul Pogba, libre de tout contrat depuis son départ de la Juve. Medhi Benatia veut néanmoins calmer le jeu, ne souhaitant pas faire de faux espoirs aux fans et observateurs phocéens.

A Marseille, quelques coups pourraient être tentés cet hiver lors du marché des transferts. Depuis quelques jours, l'OM a un énorme fantasme, à savoir celui de recruter Paul Pogba. Le milieu de terrain français est libre de tout contrat depuis son départ de la Juve et se cherche un nouveau défi de taille avec en tête, le rêve de revenir en équipe de France. L'Olympique de Marseille est plus qu'intéressé par la possibilité de s'attacher les services du joueur français, qui ne serait en plus pas fermé à l'idée de signer avec les Phocéens. Malgré tout, Medhi Benatia a tenu à calmer les choses, ne voulant pas faire de fausses promesses aux fans et observateurs marseillais. Pour Djibril Cissé, si Pogba veut rejoindre Marseille, il devra faire un gros effort, notamment sur son salaire.

Pogba à l'OM, il faudra faire des sacrifices

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné un avis clair concernant une possible arrivée du champion du monde 2018 à l'OM : « Il est obligé de faire un effort, sinon il n'y a pas de clubs qui pourront s'aligner sur son salaire ». Pour rappel, Pogba touchait un salaire de 8 millions net par saison à la Juve, même si ce dernier avait été revu au minimum suite à sa sanction pour dopage il y a quelques semaines. Outre l'Europe, la l'Arabie saoudite ou encore la MLS pourraient en revanche lui donner les émoluments qu'il réclame. Selon Loïc Tanzi, l'Inter Miami est un candidat crédible pour s'attacher les services de Paul Pogba.