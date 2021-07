OM : Diego Costa, le coup de grâce du mercato

Dans : OM.

L’OM songe à Giovanni Simeone pour combler un potentiel départ de Dario Benedetto, mais a également des vues sur Diego Costa.

Pablo Longoria a une ambition débordante et le prouve depuis le début du mercato. Le président de l’Olympique de Marseille a d’ores et déjà recruté huit joueurs afin de renforcer l’effectif olympien (Gerson, Guendouzi, Luan Peres, Konrad, Pau Lopez, Ünder, Saliba, Balerdi)… et ce n’est peut-être pas terminé. En cas de départ de Dario Benedetto, très apprécié en Argentine et au Brésil, le club phocéen sera dans l’obligation de recruter une nouvelle doublure à Arkadiusz Milik. Le profil de Giovanni Simeone plaît à l’état-major de l’OM. Mais selon les informations recueillies par Alfredo Pedulla, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont également pris des renseignements auprès de l’entourage d’un certain Diego Costa.

L’ancien attaquant de la sélection espagnole est libre de tout contrat depuis son départ de l’Atlético de Madrid, causé par de gros désaccords avec son ex-entraîneur Diego Simeone. En discussions avancées avec les Besiktas Istanbul, Diego Costa n’a toujours pas signé en faveur du club turc, ce qui laisse la porte ouverte aux autres clubs potentiellement intéressés. A la surprise générale, le journaliste italien affirme que l’Olympique de Marseille a pris des renseignements sur les conditions salariales de Diego Costa et sur son intérêt pour le club phocéen, dans le cas où l’OM dégainerait une offre. Un autre club de Ligue 1 est attentif à la situation de Diego Costa, il s’agit du LOSC. Du haut de ses 33 ans et malgré une petite interruption dans sa carrière depuis son départ de l’Atlético de Madrid, l’Espagnol d’origine brésilienne garde une excellente cote. Reste que pour Marseille, sa potentielle venue est conditionnée à un départ de Dario Benedetto, un scénario qui est de moins en moins facilement imaginable dans la mesure où l’ex-attaquant de Boca Juniors veut rester à Marseille.